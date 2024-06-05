Закон об английском языке – что изменится для украинцев

Дети учат английский язык на курсах. Фото: freepik.com

Народный депутат Украины Евгения Кравчук заявила, что после поддержки законопроекта об английском языке переход будет постепенным. По ее словам, действующих госслужащих не будут переаттестовывать, вместо этого под изменения подпадают новые специалисты.

Об этом Евгения Кравчук рассказала в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 4 июня.

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Нардепка отметила, что госслужащие, руководящий состав Нацполиции, прокуроры и таможенники получают жалованье из госбюджета. Поэтому государство "вправе устанавливать дополнительный критерий для них", в том числе знание английского.

"Речь не идет о переаттестации тех, кто уже работает на этих должностях. Речь идет о собственно кандидатах, когда человек только получает должность. И для большинства категорий будет (предоставляться. — Ред.) значительный переходный период: от двух до четырех лет после окончания военного положения", — объяснила Кравчук.

Когда дети начнут изучать английский

Чиновница отметила, если закон поддержат, то с 2026 года в детских садах, школах и заведениях высшего образования английский язык будет обязательным для изучения.

"Конечно, для взрослого населения будут программы. Минцифры уже запустило проект Future perfect, его уже можно найти. Это бесплатные онлайн-курсы английского языка. И также надеемся на ваучеры для языковых курсов для взрослого населения", — подчеркнула депутат.

Что будет с украинским дубляжем после закона об английском

Кравчук заверила, что после принятия закона украинский дубляж будет сохранен.

"Существующие сейчас квоты также сохранятся. Более 90% фильмов должны быть переведены на украинский язык. И только 10% могут быть показаны (в кино. — Ред.) на языке оригинала. В кинотеатрах говорят, что экономически не выгодно показывать эти 10% фильмов… Но мы хотим стимулировать. Правкой мы поручили Кабмину разработать механизм субсидий, чтобы кинотеатры действительно могли показывать в пределах квоты до 10% фильмов (на языке оригинала. — Ред.)" — добавила чиновник.

Напомним, что Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект об английском языке во вторник, 4 июня. Документ официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в государстве.

Также мы сообщали, что в Украине вступило в силу новое правописание, которое утвердили еще в 2019 году. Таким образом, украинцы получили пятилетний переходный период для адаптации под новые требования.