Використання штучного інтелекту в системі освіти

Мінцифри впроваджує штучний інтелект у систему шкільної освіти — що відомо
Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у середу, 22 травня.
Штучний інтелект в освіті
"Штучний інтелект може революційно змінити українську освіту. Завдяки AI-інструментам вчителі зможуть оптимізувати власну роботу, а також зробити навчання більш інноваційним і цікавим для школярів", — йдеться у повідомленні.
На думку Федорова, це допоможе дітям ще зі школи навчитися працювати з передовими технологіями та йти в ногу з часом.
Тому Мінцифри спільно з МОН та освітянами розробили проєкт рекомендацій для вчителів, як інтегрувати та використовувати штучний інтелект у школах. У ньому зібрані практичні поради з навчання вчителів та передачі цих знань учням.
Крім того, у документі надали лайфхаки, як написати запит до ШІ-систем, переліки інструментів для роботи та ідеї використання ШІ на уроках.
"Окремий фокус документа — на безпечному використанні технології у процесі навчання", — додав Федоров.
Нагадаємо, компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового сервісу. Тепер він буде покращений за допомогою штучного інтелекту.
Крім того, американська науково-дослідна компанія OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту, представила нову версію ChatGPT. Вона доступна безплатно для всіх користувачів.
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