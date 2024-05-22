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Мінцифри впроваджує штучний інтелект у систему шкільної освіти — що відомо

22 травня 2024 17:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Використання штучного інтелекту в системі освіти
Школярі за комп'ютерами. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство цифрової трансформації України впроваджує штучний інтелект в систему освіти. Для освітян презентують проєкт рекомендацій.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у середу, 22 травня.

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"Штучний інтелект може революційно змінити українську освіту. Завдяки AI-інструментам вчителі зможуть оптимізувати власну роботу, а також зробити навчання більш інноваційним і цікавим для школярів", — йдеться у повідомленні.

На думку Федорова, це допоможе дітям ще зі школи навчитися працювати з передовими технологіями та йти в ногу з часом. 

Тому Мінцифри спільно з МОН та освітянами розробили проєкт рекомендацій для вчителів, як інтегрувати та використовувати штучний інтелект у школах. У ньому зібрані практичні поради з навчання вчителів та передачі цих знань учням.

Крім того, у документі надали лайфхаки, як написати запит до ШІ-систем, переліки інструментів для роботи та ідеї використання ШІ на уроках.

"Окремий фокус документа — на безпечному використанні технології у процесі навчання", — додав Федоров.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового сервісу. Тепер він буде покращений за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, американська науково-дослідна компанія OpenAI, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту, представила нову версію ChatGPT. Вона доступна безплатно для всіх користувачів.

Михайло Федоров
освіта
школи
навчання
штучний інтелект
Мінцифри

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