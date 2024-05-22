Использование искусственного интеллекта в системе образования

Минцифры внедряет искусственный интеллект в систему школьного образования — что известно
Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в среду, 22 мая.
Искусственный интеллект в образовании
"Искусственный интеллект может революционно изменить украинское образование. Благодаря AI-инструментам учителя смогут оптимизировать собственную работу, а также сделать обучение более инновационным и интересным для школьников", — говорится в сообщении.
По мнению Федорова, это поможет детям еще со школы научиться работать с передовыми технологиями и идти в ногу со временем.
Поэтому Минцифры совместно с МОН и педагогами разработали проект рекомендаций для учителей, как интегрировать и использовать искусственный интеллект в школах. В нем собраны практические советы по обучению учителей и передаче этих знаний ученикам.
Кроме того, в документе предоставили лайфхаки, как написать запрос в ИИ-системы, перечни инструментов для работы и идеи использования ИИ на уроках.
"Отдельный фокус документа — на безопасном использовании технологии в процессе обучения", — добавил Федоров.
Напомним, компания Google представила обновленную концепцию своего поискового сервиса. Теперь он будет улучшен с помощью искусственного интеллекта.
Кроме того, американская научно-исследовательская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, представила новую версию ChatGPT. Она доступна бесплатно для всех пользователей.
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