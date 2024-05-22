Использование искусственного интеллекта в системе образования

Школьники за компьютерами. Иллюстративное фото: УНИАН

Министерство цифровой трансформации Украины внедряет искусственный интеллект в систему образования. Для педагогов презентуют проект рекомендаций.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в среду, 22 мая.

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"Искусственный интеллект может революционно изменить украинское образование. Благодаря AI-инструментам учителя смогут оптимизировать собственную работу, а также сделать обучение более инновационным и интересным для школьников", — говорится в сообщении.

По мнению Федорова, это поможет детям еще со школы научиться работать с передовыми технологиями и идти в ногу со временем.

Поэтому Минцифры совместно с МОН и педагогами разработали проект рекомендаций для учителей, как интегрировать и использовать искусственный интеллект в школах. В нем собраны практические советы по обучению учителей и передаче этих знаний ученикам.

Кроме того, в документе предоставили лайфхаки, как написать запрос в ИИ-системы, перечни инструментов для работы и идеи использования ИИ на уроках.

"Отдельный фокус документа — на безопасном использовании технологии в процессе обучения", — добавил Федоров.

Скриншот поста Федорова

Напомним, компания Google представила обновленную концепцию своего поискового сервиса. Теперь он будет улучшен с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, американская научно-исследовательская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, представила новую версию ChatGPT. Она доступна бесплатно для всех пользователей.