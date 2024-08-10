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Залужний відвідав парад у британській військовій академії та привітав випускника з України

10 серпня 2024 16:39
Галина Шподарева - редактор
Залужний відвідав британську військову академію та привітав українського випускника
Валерій Залужний у Королівській військовій академії Сандхерст. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
Галина Шподарева - редактор

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав випускний парад у Королівській військовій академії Сандхерст та привітав українця — випускника британського навчального закладу. 

Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці в Facebook у суботу, 10 серпня. 

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Валерій Залужний та Арсен Ковальов. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Парад у Королівській військовій академії Сандхерст

У п'ятницю, 9 серпня, в Королівській військовій академії Сандхерст у Великій Британії пройшов парад курсантів, які завершили навчання в академії і приєднаються до своїх підрозділів Британської армії.

"Іноземні курсанти повернуться до своїх країн, щоб обійняти посади в їхніх власних збройних силах", — зазначили в академії.

На урочистому заході побував посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який привітав українського випускника Арсена Ковальова. 

"Мав за честь бути присутнім на випускному параді у Royal Military Academy Sandhurst. Привітав з успішним завершенням навчання нашого випускника Арсена Ковальова", — написав Залужний.

Залужний відвідав парад у британській військової академії та привітав випускника з України - фото 2
Допис Валерія Залужного. Фото: скриншот

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16:39 Залужний відвідав парад у британській військовій академії та привітав випускника з України

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