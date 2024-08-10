Залужний відвідав британську військову академію та привітав українського випускника

Валерій Залужний у Королівській військовій академії Сандхерст. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав випускний парад у Королівській військовій академії Сандхерст та привітав українця — випускника британського навчального закладу.

Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці в Facebook у суботу, 10 серпня.

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Парад у Королівській військовій академії Сандхерст

У п'ятницю, 9 серпня, в Королівській військовій академії Сандхерст у Великій Британії пройшов парад курсантів, які завершили навчання в академії і приєднаються до своїх підрозділів Британської армії.

"Іноземні курсанти повернуться до своїх країн, щоб обійняти посади в їхніх власних збройних силах", — зазначили в академії.

На урочистому заході побував посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який привітав українського випускника Арсена Ковальова.

"Мав за честь бути присутнім на випускному параді у Royal Military Academy Sandhurst. Привітав з успішним завершенням навчання нашого випускника Арсена Ковальова", — написав Залужний.