Залужний відвідав британську військову академію та привітав українського випускника

Залужний відвідав парад у британській військовій академії та привітав випускника з України
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав випускний парад у Королівській військовій академії Сандхерст та привітав українця — випускника британського навчального закладу.
Про це Валерій Залужний повідомив на своїй сторінці в Facebook у суботу, 10 серпня.
Парад у Королівській військовій академії Сандхерст
У п'ятницю, 9 серпня, в Королівській військовій академії Сандхерст у Великій Британії пройшов парад курсантів, які завершили навчання в академії і приєднаються до своїх підрозділів Британської армії.
"Іноземні курсанти повернуться до своїх країн, щоб обійняти посади в їхніх власних збройних силах", — зазначили в академії.
На урочистому заході побував посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який привітав українського випускника Арсена Ковальова.
"Мав за честь бути присутнім на випускному параді у Royal Military Academy Sandhurst. Привітав з успішним завершенням навчання нашого випускника Арсена Ковальова", — написав Залужний.
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