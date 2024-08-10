Залужный посетил британскую военную академию и поздравил украинского выпускника

Залужный посетил парад в британской военной академии и поздравил выпускника из Украины
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил выпускной парад в Королевской военной академии Сандхерст и поздравил украинца — выпускника британского учебного заведения.
Об этом Валерий Залужный сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 10 августа.
Парад в Королевской военной академии Сандхерст
В пятницу, 9 августа, в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании прошел парад курсантов, которые завершили обучение в академии и присоединятся к своим подразделениям Британской армии.
"Иностранные курсанты вернутся в свои страны, чтобы занять должности в их собственных вооруженных силах", — отметили в академии.
На торжественном мероприятии побывал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который поздравил украинского выпускника Арсена Ковалева.
"Должен был честь присутствовать на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst. Поздравил с успешным завершением обучения нашего выпускника Арсена Ковалева", — написал Залужный.
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