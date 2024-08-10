Залужный посетил британскую военную академию и поздравил украинского выпускника

Валерий Залужный в Королевской военной академии Сандхерста. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил выпускной парад в Королевской военной академии Сандхерст и поздравил украинца — выпускника британского учебного заведения.

Об этом Валерий Залужный сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 10 августа.

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Парад в Королевской военной академии Сандхерст

В пятницу, 9 августа, в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании прошел парад курсантов, которые завершили обучение в академии и присоединятся к своим подразделениям Британской армии.

"Иностранные курсанты вернутся в свои страны, чтобы занять должности в их собственных вооруженных силах", — отметили в академии.

На торжественном мероприятии побывал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, который поздравил украинского выпускника Арсена Ковалева.

"Должен был честь присутствовать на выпускном параде в Royal Military Academy Sandhurst. Поздравил с успешным завершением обучения нашего выпускника Арсена Ковалева", — написал Залужный.