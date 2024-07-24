Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Закордонні філії ДП Документ відновили прийом заяв на оформлення документів для чоловіків arrow

Закордонні філії ДП Документ відновили прийом заяв на оформлення документів для чоловіків

24 липня 2024 16:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
За кордоном відновили оформлення паспортів для чоловіків
Українські паспорти. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків. Для отримання послуг їм потрібно здійснити верифікацію через застосунок Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ" у середу, 24 липня.

Читайте також:

Паспорти для чоловіків за кордоном

У підприємстві наголосили, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні, Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Мадриді, Валенсії, Празі, Братиславі та Мілані.

Перелік центрів та графік роботи можна переглянути на офіційному сайті ДП "Документ".

Перелік послуг у закордонних підрозділах:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

"Державна міграційна служба України та ДП "Документ" продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні офіційно перебувають понад 5 тисяч осіб, які не мають громадянства. Проте статистика тих, хто не має жодних документів, що підтверджують їхній офіційний статус в Україні, не ведеться.

Раніше в Угорщині уряд видав указ, за яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Таке правило діятиме, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, а також протягом пів року після його завершення.

Міноборони кордон українці Україна паспорти документи чоловіки резерв

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу