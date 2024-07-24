За кордоном відновили оформлення паспортів для чоловіків

Українські паспорти. Фото: Новини.LIVE

Закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків. Для отримання послуг їм потрібно здійснити верифікацію через застосунок Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ" у середу, 24 липня.

Читайте також:

Паспорти для чоловіків за кордоном

У підприємстві наголосили, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні, Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Мадриді, Валенсії, Празі, Братиславі та Мілані.

Перелік центрів та графік роботи можна переглянути на офіційному сайті ДП "Документ".

Перелік послуг у закордонних підрозділах:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

"Державна міграційна служба України та ДП "Документ" продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні офіційно перебувають понад 5 тисяч осіб, які не мають громадянства. Проте статистика тих, хто не має жодних документів, що підтверджують їхній офіційний статус в Україні, не ведеться.

Раніше в Угорщині уряд видав указ, за яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Таке правило діятиме, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, а також протягом пів року після його завершення.