За кордоном відновили оформлення паспортів для чоловіків

Закордонні філії ДП Документ відновили прийом заяв на оформлення документів для чоловіків
Закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" відновили прийом заяв на оформлення паспортів для чоловіків. Для отримання послуг їм потрібно здійснити верифікацію через застосунок Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду.
Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ" у середу, 24 липня.
Паспорти для чоловіків за кордоном
У підприємстві наголосили, що підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.
Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні, Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську, Мадриді, Валенсії, Празі, Братиславі та Мілані.
Перелік центрів та графік роботи можна переглянути на офіційному сайті ДП "Документ".
Перелік послуг у закордонних підрозділах:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).
"Державна міграційна служба України та ДП "Документ" продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні офіційно перебувають понад 5 тисяч осіб, які не мають громадянства. Проте статистика тих, хто не має жодних документів, що підтверджують їхній офіційний статус в Україні, не ведеться.
Раніше в Угорщині уряд видав указ, за яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом. Таке правило діятиме, поки в Угорщині триває надзвичайний стан, а також протягом пів року після його завершення.
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