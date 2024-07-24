За границей возобновили оформление паспортов для мужчин

Украинские паспорта. Фото: Новини.LIVE

Зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг им нужно осуществить верификацию через приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Документ" в среду, 24 июля.

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В предприятии отметили, что подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным.

Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне, Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Мадриде, Валенсии, Праге, Братиславе и Милане.

Список центров и график работы можно посмотреть на официальном сайте ГП "Документ".

Перечень услуг в зарубежных подразделениях:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

"Государственная миграционная служба Украины и ГП "Документ" продолжают прилагать максимум усилий для качественной организации обеспечения украинских граждан за рубежом действительными паспортными документами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине официально находятся более 5 тысяч человек, не имеющих гражданства. Однако статистика тех, кто не имеет документов, подтверждающих их официальный статус в Украине, не ведется.

Ранее в Венгрии правительство издало указ, согласно которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом. Такое правило будет действовать, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение, а также полгода после его завершения.