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Зарубежные филиалы ГП Документ возобновили прием заявлений на оформление документов для мужчин

24 июля 2024 16:48
Виктория Козырь - редактор
За границей возобновили оформление паспортов для мужчин
Украинские паспорта. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг им нужно осуществить верификацию через приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Документ" в среду, 24 июля.

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В предприятии отметили, что подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным.

Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне, Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Мадриде, Валенсии, Праге, Братиславе и Милане.

Список центров и график работы можно посмотреть на официальном сайте ГП "Документ".

Перечень услуг в зарубежных подразделениях:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

"Государственная миграционная служба Украины и ГП "Документ" продолжают прилагать максимум усилий для качественной организации обеспечения украинских граждан за рубежом действительными паспортными документами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине официально находятся более 5 тысяч человек, не имеющих гражданства. Однако статистика тех, кто не имеет документов, подтверждающих их официальный статус в Украине, не ведется.

Ранее в Венгрии правительство издало указ, согласно которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом. Такое правило будет действовать, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение, а также полгода после его завершения.

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