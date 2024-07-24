За границей возобновили оформление паспортов для мужчин

Зарубежные филиалы ГП Документ возобновили прием заявлений на оформление документов для мужчин
Зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг им нужно осуществить верификацию через приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода.
Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Документ" в среду, 24 июля.
Паспорта для мужчин за границей
В предприятии отметили, что подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным.
Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне, Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Мадриде, Валенсии, Праге, Братиславе и Милане.
Список центров и график работы можно посмотреть на официальном сайте ГП "Документ".
Перечень услуг в зарубежных подразделениях:
- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).
"Государственная миграционная служба Украины и ГП "Документ" продолжают прилагать максимум усилий для качественной организации обеспечения украинских граждан за рубежом действительными паспортными документами", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине официально находятся более 5 тысяч человек, не имеющих гражданства. Однако статистика тех, кто не имеет документов, подтверждающих их официальный статус в Украине, не ведется.
Ранее в Венгрии правительство издало указ, согласно которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом. Такое правило будет действовать, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение, а также полгода после его завершения.
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