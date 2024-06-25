Скільки осіб подали документи для отримання українського громадянства — відповідь ДМС

Черга за українськими паспортами. Ілюстраційне фото: AFP/East News

В Україні офіційно перебувають більше 5 тисяч осіб, які не мають громадянства. Проте статистика тих, хто не має жодних документів, що підтверджують їхній офіційний статус в Україні, не ведеться.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби, відповідаючи на запит "УП. Життя".

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Скільки в Україні осіб без громадянства

За інформацією міграційної служби, на кінець квітня 2024 року були зареєстровані:

5 394 особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

964 особи без громадянства, що перебувають тут тимчасово.

У 2023 році 342 недокументовані особи подали документи на визнання статусу особи без громадянства, а за перші чотири місяці 2024 року ця кількість становила 145.

Інформація про тих, хто не має статусу особи без громадянства, не збирається міграційною службою. Однак за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, в Україні може бути близько 35 тисяч таких осіб.

Кому відмовляють у надані статусу особи без громадянства

Основними причинами відмови у наданні статусу особи без громадянства у ДМС є такі:

Людина вже є громадянином України або будь-якої іншої держави.

Особа свідомо представила недійсні або підроблені документи, або надала неправдиву інформацію, яка впливає на визначення її статусу.

Людина вчинила злочин проти миру, воєнний злочин, злочин проти людства або інший серйозний злочин поза межами країни проживання, або здійснила дії, що суперечать цілям і принципам ООН.

Скільки осіб подали документи для отримання українського громадянства

Також протягом перших чотирьох місяців 2024 року восьмеро іноземців та осіб без громадянства подали заяви про отримання громадянства України.

Раніше юристи пояснили, чи можна відмовитись від українського громадянства з-за кордону.

Також ми повідомляли, що без оновленого військового квитка військовозобов'язані, які живуть в Україні та за кордоном, не зможуть одружитися або розлучитися, отримати новий паспорт і навіть оформити довіреність. І це далеко не весь список обмежень.