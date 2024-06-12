Відмова від українського громадянства — які кроки тепер мають зробити чоловіки за кордоном

Паспорт України. Фото: zmina.info

Чоловіки з подвійним громадянством відтепер не зможуть відмовитися від українського паспорта з-за кордону. Для цього їм потрібно буде їхати в Україну.

Про це пише "Голос Америки" після консультації з юристами.

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Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном" для виїзду з країни осіб з подвійним громадянством.

"Вони повинні знятися з місця реєстрації в Україні та відповідно врегулювати питання військового обліку в ТЦК, щоб оформити постійне проживання за кордоном", — пише видання.

Водночас для жінок таких обмежень немає, вони й надалі зможуть відмовитись від другого громадянства за довіреністю.

Зазначається, що паспорт США не означатиме підтримку від Штатів у намаганні виїхати з України, якщо йдеться про військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Раніше люди з подвійним американсько-українським громадянством могли в’їхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували місце проживання у США. Однак ця схема перестала працювати 1 червня.

Як відомо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якою повістки вручають усім військовозобов'язаним. Призвати до лав ЗСУ можуть і тих осіб, хто має подвійне громадянство.

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон.

Нагадаємо, ми писали, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК.