Отказ от украинского гражданства — какие шаги теперь должны сделать мужчины за границей

Паспорт Украины. Фото: zmina.info

Мужчины с двойным гражданством теперь не смогут отказаться от украинского паспорта из-за границы. Для этого им нужно будет ехать в Украину.

Об этом пишет "Голос Америки" после консультации с юристами.

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Украина отменила исключение о "проживании за границей" для выезда из страны лиц с двойным гражданством.

"Они должны сняться с места регистрации в Украине и соответственно урегулировать вопросы военного учета в ТЦК, чтобы оформить постоянное проживание за границей", — пишет издание.

В то же время для женщин таких ограничений нет, они и дальше смогут отказаться от второго гражданства по доверенности.

Отмечается, что паспорт США не будет означать поддержку от Штатов в попытке уехать из Украины, если речь идет о военнообязанных мужчинах от 18 до 60 лет.

Ранее люди с двойным американо-украинским гражданством могли въехать в Украину, а затем уехать с нее, если сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали место жительства в США. Однако эта схема перестала работать 1 июня.

Как известно, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой повестки вручают всем военнообязанным. Призвать в ряды ВСУ могут и тех, кто имеет двойное гражданство.

Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦНАП, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу.

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.