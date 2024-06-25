Сколько человек подали документы для получения украинского гражданства — ответ ДМС

В Миграционной службе рассказали, сколько иностранцев хотят приобрести гражданство Украины
В Украине официально находятся более 5 тысяч человек, не имеющих гражданства. Однако статистика тех, кто не имеет никаких документов, подтверждающих их официальный статус в Украине, не ведется.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы, отвечая на запрос "УП. Життя".
Сколько в Украине лиц без гражданства
По информации миграционной службы на конец апреля 2024 года, были зарегистрированы:
- 5 394 лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;
- 964 человека без гражданства, находящиеся здесь временно.
В 2023 году 342 недокументированных лица подали документы на признание статуса лица без гражданства, а за первые четыре месяца 2024 года это количество составило 145.
Информация о тех, кто не имеет статуса лица без гражданства, не собирается миграционной службой. Однако по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Украине может быть около 35 тысяч таких лиц.
Кому отказывают в предоставлении статуса лица без гражданства
Основными причинами отказа в предоставлении статуса лица без гражданства в ГТС являются следующие:
- Человек уже гражданин Украины или любого другого государства.
- Лицо сознательно представило недействительные или поддельные документы, или предоставило ложную информацию, влияющую на определение его статуса.
- Человек совершил преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества или другое серьезное преступление вне страны проживания, или совершил действия, противоречащие целям и принципам ООН.
Сколько человек подали документы для получения украинского гражданства
Также в течение первых четырех месяцев 2024 года восемь иностранцев и лиц без гражданства подали заявления о получении гражданства Украины.
Ранее юристы объяснили, можно ли отказаться от украинского гражданства из-за границы.
Также мы сообщали, что без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность. И это далеко не весь перечень ограничений.
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