Сколько человек подали документы для получения украинского гражданства — ответ ДМС

Очередь за украинскими паспортами. Иллюстрационное фото: AFP/East News

В Украине официально находятся более 5 тысяч человек, не имеющих гражданства. Однако статистика тех, кто не имеет никаких документов, подтверждающих их официальный статус в Украине, не ведется.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы, отвечая на запрос "УП. Життя".

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Сколько в Украине лиц без гражданства

По информации миграционной службы на конец апреля 2024 года, были зарегистрированы:

5 394 лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;

964 человека без гражданства, находящиеся здесь временно.

В 2023 году 342 недокументированных лица подали документы на признание статуса лица без гражданства, а за первые четыре месяца 2024 года это количество составило 145.

Информация о тех, кто не имеет статуса лица без гражданства, не собирается миграционной службой. Однако по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Украине может быть около 35 тысяч таких лиц.

Кому отказывают в предоставлении статуса лица без гражданства

Основными причинами отказа в предоставлении статуса лица без гражданства в ГТС являются следующие:

Человек уже гражданин Украины или любого другого государства.

Лицо сознательно представило недействительные или поддельные документы, или предоставило ложную информацию, влияющую на определение его статуса.

Человек совершил преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества или другое серьезное преступление вне страны проживания, или совершил действия, противоречащие целям и принципам ООН.

Сколько человек подали документы для получения украинского гражданства

Также в течение первых четырех месяцев 2024 года восемь иностранцев и лиц без гражданства подали заявления о получении гражданства Украины.

Ранее юристы объяснили, можно ли отказаться от украинского гражданства из-за границы.

Также мы сообщали, что без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность. И это далеко не весь перечень ограничений.