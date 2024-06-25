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В Миграционной службе рассказали, сколько иностранцев хотят приобрести гражданство Украины

25 июня 2024 23:13
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Бригадир София
редактор
Сколько человек подали документы для получения украинского гражданства — ответ ДМС
Очередь за украинскими паспортами. Иллюстрационное фото: AFP/East News
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Бригадир София
редактор

В Украине официально находятся более 5 тысяч человек, не имеющих гражданства. Однако статистика тех, кто не имеет никаких документов, подтверждающих их официальный статус в Украине, не ведется.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы, отвечая на запрос "УП. Життя".

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Сколько в Украине лиц без гражданства

По информации миграционной службы на конец апреля 2024 года, были зарегистрированы:

  • 5 394 лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;
  • 964 человека без гражданства, находящиеся здесь временно.

В 2023 году 342 недокументированных лица подали документы на признание статуса лица без гражданства, а за первые четыре месяца 2024 года это количество составило 145.

Информация о тех, кто не имеет статуса лица без гражданства, не собирается миграционной службой. Однако по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Украине может быть около 35 тысяч таких лиц.

Кому отказывают в предоставлении статуса лица без гражданства

Основными причинами отказа в предоставлении статуса лица без гражданства в ГТС являются следующие:

  • Человек уже гражданин Украины или любого другого государства.
  • Лицо сознательно представило недействительные или поддельные документы, или предоставило ложную информацию, влияющую на определение его статуса.
  • Человек совершил преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества или другое серьезное преступление вне страны проживания, или совершил действия, противоречащие целям и принципам ООН.

Сколько человек подали документы для получения украинского гражданства

Также в течение первых четырех месяцев 2024 года восемь иностранцев и лиц без гражданства подали заявления о получении гражданства Украины.

Ранее юристы объяснили, можно ли отказаться от украинского гражданства из-за границы.

Также мы сообщали, что без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность. И это далеко не весь перечень ограничений.

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Украина
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Миграционная служба
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