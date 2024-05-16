Кара Божа — священника, який демонстрував статеві органи, відсторонили від богослужінь

Священник Віктор Шпілька. Фото Віталія Глаголи

Хустська єпархія Української Православної Церкви Московського Патріархату відсторонила від богослужінь священника Віктора Шпільку. Таке рішення ухвалили після поширення у соцмережах відео, на якому клірик демонструє свої статеві органи.

Про це стало відомо із заяви єпархії на Facebook-сторінці.

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Коли відео з кліриком набуло розголосу в соцмережах, єпархія заявила, що відсторонила Шпільку від богослужінь за указом митрополита Хустського і Виноградівського.

"Визначенням від 16 травня 2024 року за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, Ви забороняєтесь у священнослужінні", — йдеться в указі.

Указ митрополита. Джерело: Хустська єпархія/Facebook

Зауважимо, що Хустську єпархію УПЦ МП очолює громадянин Росії Микола Петровцій, який 2014 року отримав сан митрополита указом митрополита Онуфрія, а у 2018 році його внесли до "Миротворця".

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру двом клірикам УПЦ МП на Закарпатті, які поширювали пропаганду СРСР.

Також відомство висунуло підозру священнику Черкаської єпархії Московського патріархату, який називав бійців полку "Азов" нацистами.