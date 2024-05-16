Кара Божья — священника, демонстрировавшего половые органы, отстранили от богослужений

Закарпатского священника, демонстрировавшего гениталии, отстранили от богослужений
Хустская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отстранила от богослужений священника Виктора Шпильку. Такое решение было принято после распространения в соцсетях видео, на котором клирик демонстрирует свои половые органы.
Об этом стало известно из заявления епархии на Facebook-странице.
Священника УПЦ МП отстранили от богослужений
Когда видео с клириком получило огласку в соцсетях, епархия заявила, что отстранила Шпильку от богослужений по указу митрополита Хустского и Виноградовского.
"Определением от 16 мая 2024 года за аморальное и недостойное поведение, которое стыдит сан священнослужителя и создает смуту среди людей, Вы запрещаетесь в священнослужении", — говорится в указе.
Отметим, что Хустскую епархию УПЦ МП возглавляет гражданин России Николай Петровций, получивший в 2014 году сан митрополита указом митрополита Онуфрия, а в 2018 году его внесли в "Миротворец".
Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении двум клирикам УПЦ МП в Закарпатье, которые распространяли пропаганду СССР.
Также ведомство выдвинуло подозрение священнику Черкасской епархии Московского патриархата, называвшему бойцов полка "Азов" нацистами.
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