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Закарпатского священника, демонстрировавшего гениталии, отстранили от богослужений

16 мая 2024 23:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кара Божья — священника, демонстрировавшего половые органы, отстранили от богослужений
Священник Виктор Шпилька. Фото Виталия Глаголы
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Хустская епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отстранила от богослужений священника Виктора Шпильку. Такое решение было принято после распространения в соцсетях видео, на котором клирик демонстрирует свои половые органы.

Об этом стало известно из заявления епархии на Facebook-странице.

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Когда видео с клириком получило огласку в соцсетях, епархия заявила, что отстранила Шпильку от богослужений по указу митрополита Хустского и Виноградовского.

"Определением от 16 мая 2024 года за аморальное и недостойное поведение, которое стыдит сан священнослужителя и создает смуту среди людей, Вы запрещаетесь в священнослужении", — говорится в указе.

священник показывает гениталии
Указ митрополита. Источник: Хустская епархия/Facebook

Отметим, что Хустскую епархию УПЦ МП возглавляет гражданин России Николай Петровций, получивший в 2014 году сан митрополита указом митрополита Онуфрия, а в 2018 году его внесли в "Миротворец".

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении двум клирикам УПЦ МП в Закарпатье, которые распространяли пропаганду СССР.

Также ведомство выдвинуло подозрение священнику Черкасской епархии Московского патриархата, называвшему бойцов полка "Азов" нацистами.

скандал
церковь
Украина
видео
Закарпатье
священники
УПЦ МП

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