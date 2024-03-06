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Називав бійців Азова "нацистами" — СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ (МП)

6 березня 2024 13:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Називав бійців Азова "нацистами" — СБУ повідомила про підозру священнику УПЦ (МП)
СБУ веде розслідування. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Черкаської єпархії УПЦ (МП). Він виправдовував агресію РФ, поширював кремлівські наративи, і називав бійців полку "Азов" нацистами.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 6 березня.

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У чому звинувачується священник УПЦ (МП)

На Facebook-сторінці клірика було знайдено пости, в яких він вихваляв російських загарбників та відкидав звинувачення у їхніх воєнних злочинах проти України.

Він також поширював прокремлівські наративи, які мали на меті дискредитацію українських захисників.

"Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до військових провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" "нацистами". Свої повідомлення фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів", — повідомили у СБУ.

Обшук у підозрюваного

Під час обшуку за місцем проживання священника було знайдено заборонену символіку та мобільний телефон, який використовувався для поширення антиукраїнської пропаганди.

Експертизи підтвердили злочинні дії обвинуваченого, у зв'язку з чим ведеться обговорення питання щодо вибору запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для з'ясування всіх деталей злочину. За свої дії обвинуваченому може загрожувати до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру клірику УПЦ (МП). Священник організовував акції протесту у Києво-Печерській лаврі.

Раніше настоятель церкви УПЦ (МП) у Вінницькій області був засуджений до ув'язнення за прославлення терористів Захарченка, Гіві та Мотороли. Він отримав дворічний термін з огляду на його активну співпрацю з розслідуванням.

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УПЦ МП
війна в Україні
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