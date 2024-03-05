В Украине запрещена РПЦ, но не УПЦ МП — в ВР рассказали нюансы религиозного законопроекта

Женщина ставит свечи в церкви. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок и направил в Верховную Раду на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.

Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев объяснил в комментарии РБК-Украина, почему законопроект не ограничивает деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата и рассказал о важности его внедрения в Украине.

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В общей сложности документ получил 1 237 правок, комитет отклонил около 1 000. По словам Потураева, во втором чтении после рассмотрения комитета, законопроект "стал более дееспособным и более жестким". Глава комитета отметил, что проект закона стал более эффективным и его реализация не займет много времени.

"Это все очищено, заменено более действенными нормами, при этом мы точно остались в коридоре европейских стандартов и свободы совести, и других прав человека в этой области, и в рамках европейских процедур рассмотрения таких конфликтных ситуаций", — рассказал Потураев.

Когда ВР примет религиозный законопроект

Потураев считает, что с религиозным документом могут быть определенные проблемы, в частности со сроком его принятия, поскольку голосования также ожидает законопроект о мобилизации. Председатель комитета подчеркнул, что оба закона важны для нацбезопасности Украины.

"Я надеюсь, что ради этого всего Совет найдет в себе компромисс и консенсус, и если это произойдет, тогда я думаю, что конец марта, начало апреля — вполне реалистично рассмотреть законопроект", — указал Потураев.

Главная цель нового законопроекта

Чиновник отмечает, что запрет деятельности УПЦ МП в Украине — это не главная цель законопроекта. Потураев утверждает, что мир должен понять, что Украина не принимает закон о какой-то одной церкви, а документ, позволяющий бороться с пропагандой РФ.

"Мы приняли закон, позволяющий нам наконец, на третьем году, полномасштабного вторжения и на одиннадцатом году войны эффективно бороться с вражеской пропагандой, которая распространяется через религиозные организации", — подчеркнул чиновник.

По его словам, УПЦ МП — это основной канал распространения дезинформации, однако не следует исключать и другие источники, в частности, религиозные организации. Как указывает Потураев, в Украине ни одна религиозная организация не имеет права иметь связей с управляющими центрами в РФ.

"Вот о чем этот законопроект. О безусловном запрете служить каналом и рупором вражеской пропаганды. И нам это очень важно акцентировать, потому что лоббисты УПЦ, понимая, каким целям она служила и служит до сих пор, как раз распространяют дезинформацию по этому закону на Западе относительно того, что якобы закон против конкретной церкви направлен. Нет, нет, и еще раз нет", — добавил глава комитета.

Потураев отметил, что законопроект содержит в себе политическое осуждение РПЦ и его запрет в Украине. Однако это не означает, что действует запрет на УПЦ.

Напомним, прошло 5 лет с момента, как Вселенский патриарх Варфоломей подписал канонический документ, вернувший столичную митрополию в юрисдикцию Константинопольской церкви в результате отмены указа 1686 года об аннексии Киевской митрополии Московским патриархатом. О том, как украинская церковь начала выходить из-под влияния РПЦ, — в материале Новини.LIVE.

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