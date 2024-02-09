Координував акції протесту у Києво-Печерській лаврі — СБУ оголосила підозру клірику УПЦ МП

Співробітники СБУ з кліриком УПЦ МП. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України оголосили підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату. Священник організовував акції протесту у Києво-Печерській лаврі. Йому загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ в п'ятницю, 9 лютого.

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СБУ задокументувала підривну діяльність священника УПЦ МП. Ієродиякон працював на користь РФ. Його обвинуватили в координації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року. Як з'ясувалося, клірик має тісні зв'язки з митрополитом Павлом (Лебедем).

Головною метою проведення протестів було розпалювання ворожнечі в суспільно-політичній ситуації Києва.

"Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист "інструктував" ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври", — йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Співробітники СБУ з кліриком УПЦ МП. Фото: СБУ

Створені священником кадри публікували російські ЗМІ, щоб поширювати в суспільстві РФ та Заходу неправдиву та неточну інформацію про внутрішню ситуацію в Україні.

На додаток, у листах до вірян клірик виправдовував вторгнення РФ на територію України та розповсюджував проросійські наративи. Фігурант намагався дискредитувати дії ЗСУ, при цьому вихваляючи вище військово-політичне керівництво Росії.

Вилучений телефон під час обшуків. Фото: СБУ

Судова експертиза підтвердила факти підривної діяльності священника. Під час обшуків СБУ виявила комп’ютерну техніку, понад десять мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.

Кірику оголошено підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Наразі триває розслідування і священнослужителю загрожує тюремний термін.

Вилучені телефони та сім-картки під час обшуків. Фото: СБУ

Листування клірика УПЦ МП. Фото: СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

У п’ятницю, 9 лютого, СБУ прийшла з обшуками у Києво-Печерську лавру. Правоохоронці навідалися до священнослужителя, який координував постановчі акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Нагадаємо, настоятеля церкви УПЦ МП на Вінниччині засудили до позбавлення волі на два роки за прославлення терористів Захарченка, Гіві та Мотороли.

Також ми писали про те, що СБУ викрила очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду. Посадовець виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави. За злочинну діяльність в Україні співробітнику суду оголошено підозру.