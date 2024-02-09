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СБУ здійснює обшуки у Києво-Печерській Лаврі, — ЗМІ

9 лютого 2024 10:22
оновлено: 10:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі у п'ятницю, 9 лютого
Співробітники СБУ біля Києво-Печерської Лаври. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Співробітники Служби безпеки України у п’ятницю, 9 лютого проводять обшуки у Києво-Печерській лаврі. Правоохоронці, ймовірно, навідалися до священнослужителя, який координував постановчі акції протесту під час повернення майна Лаври державі.

Про це повідомили джерела у спецслужбі виданню "Укрінформ" у п'ятницю, 9 лютого.

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СБУ прийшли з обшуками до Лаври у Києві

З'явилася інформація про те, що співробітники Служби безпеки перевіряють особу священника та прийшли до нього з обшуками. Причиною цьому стало те, що піп організовував мітинги під час повернення Лаври на баланс України.

"За нашою інформацією, Служба безпеки прийшла до священнослужителя, який координував постановочні акції протесту під час повернення майна лаври державі. Деталі згодом", — розповіли джерела у спецслужбі.

Співробітники СБУ біля Києво-Печерської Лаври
Співробітники СБУ біля Києво-Печерської Лаври. Фото: СБУ

Нагадаємо, у серпні 2023 року на території Києво-Печерської Лаври відбувалися сутички. Тоді на місце події прибули поліцейські. Вони намагалися відкрити корпуси, в яких забарикадувались монахи, і відняти УПЦ МП.

Також ми писали про те, що СБУ провела обшуки у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині. Слідчі дії здійснювалися, тому що керівництво Лаври причетне до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті.

СБУ
обшуки
Україна
Києво-Печерська лавра

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