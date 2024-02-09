СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре в пятницу, 9 февраля

Сотрудники СБУ возле Киево-Печерской Лавры. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу, 9 февраля, проводят обыски в Киево-Печерской лавре. Правоохранители, вероятно, посетили священнослужителя, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Об этом сообщили источники в спецслужбе издания "Укринформ" в пятницу, 9 февраля.

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Появилась информация о том, что сотрудники Службы безопасности проверяют личность священника и пришли к нему с обысками. Причиной тому стало то, что поп организовывал митинги при возвращении Лавры на баланс Украины.

"По нашей информации, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества лавры государству. Детали впоследствии" , - рассказали источники в спецслужбе.

Сотрудники СБУ возле Киево-Печерской Лавры. Фото: СБУ

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