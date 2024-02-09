Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СБУ осуществляет обыски в Киево-Печерской Лавре, — СМИ arrow

СБУ осуществляет обыски в Киево-Печерской Лавре, — СМИ

9 февраля 2024 10:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре в пятницу, 9 февраля
Сотрудники СБУ возле Киево-Печерской Лавры. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу, 9 февраля, проводят обыски в Киево-Печерской лавре. Правоохранители, вероятно, посетили священнослужителя, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Об этом сообщили источники в спецслужбе издания "Укринформ" в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

СБУ пришли с обысками в Лавру в Киеве

Появилась информация о том, что сотрудники Службы безопасности проверяют личность священника и пришли к нему с обысками. Причиной тому стало то, что поп организовывал митинги при возвращении Лавры на баланс Украины.

"По нашей информации, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества лавры государству. Детали впоследствии" , - рассказали источники в спецслужбе.

Сотрудники СБУ возле Киево-Печерской Лавры
Сотрудники СБУ возле Киево-Печерской Лавры. Фото: СБУ

Новость дополняется...

СБУ
обыски
Украина
Киево-Печерская лавра

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Актуальное по теме