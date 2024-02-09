Координировал акции протеста в Киево-Печерской лавре — СБУ объявила подозрение клирику УПЦ МП

Сотрудники СБУ с клириком УПЦ МП. Фото: СБУ

Сотрудники службы безопасности Украины объявили подозрение клирику Украинской православной церкви Московского патриархата. Священник организовывал акции протеста в Киево-Печерской лавре. Ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 9 февраля.

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СБУ задокументировала подрывную деятельность священника УПЦ МП. Иеродиакон работал в пользу РФ. Его обвинили в координации массовых провокаций в Киево-Печерской Лавре весной 2023 года. Как выяснилось, клирик имеет тесные связи с митрополитом Павлом (Лебедем).

Главной целью проведения протестов было разжигание вражды в общественно-политической ситуации Киева.

"Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, который подозревается в государственной измене. В частности, как выяснило расследование, вражеский пропагандист "инструктировал" иеродиакона по записи и распространению провокативных видео искусственных беспорядков возле Лавры", — говорится в пресс-службе. СБУ.

Сотрудники СБУ с клириком УПЦ МП. Фото: СБУ

Созданные священником кадры публиковали российские СМИ, чтобы распространять в обществе РФ и Запада ложную и неточную информацию о внутренней ситуации в Украине.

Вдобавок, в письмах к верующим клирик оправдывал вторжение РФ на территорию Украины и распространял пророссийские нарративы. Фигурант пытался дискредитировать действия ВСУ, при этом восхваляя высшее военно-политическое руководство России.

Изъятый телефон во время обысков. Фото: СБУ

Судебная экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности священника. В ходе обысков СБУ обнаружила компьютерную технику, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с подтверждениями преступных действий.

Кирику объявлено подозрение по факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время продолжается расследование и священнослужителю грозит тюремный срок.

Изъятые телефоны и сим-карты во время обысков. Фото: СБУ

Переписка клирика УПЦ МП. Фото: СБУ

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

В пятницу, 9 февраля, СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Правоохранители посетили священнослужителя, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Напомним, настоятеля церкви УПЦ МП в Винницкой области приговорили к лишению свободы на два года за прославление террористов Захарченко, Гиви и Моторолы.

Также мы писали о том, что СБУ разоблачила главу одного из структурных подразделений Верховного Суда. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. За преступную деятельность в Украине сотруднику суда объявлено подозрение.