Вихваляв Захарченка, Гіві та Моторолу — настоятель храму УПЦ МП отримав тюремний термін

Люди у храмі УПЦ МП. Фото: скриншот

Настоятель церкви УПЦ (МП) у Вінницькій області був засуджений до ув'язнення за прославлення терористів Захарченка, Гіві та Мотороли. Він отримав дворічний термін з огляду на його активну співпрацю з розслідуванням.

Про це повідомляє СБУ.

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Діяльність настоятеля церкви на користь агресора

Повідомляється, що священник опублікував на своєму каналі в Telegram пости, в яких називав військову агресію Росії проти України "громадянською війною" та хвалив згаданих терористів.

Крім того, він репостив матеріали пресслужби Російської Православної Церкви, де вони виправдовували окупацію українських територій та вихваляли російських загарбників.

Настоятель також розповсюджував свої коментарі, спрямовані на дискредитацію українських військових та образу вірян різних конфесій. Для приховання своїх злочинів він використав фальшивий псевдонім у соціальних мережах. Крім цього, служитель церкви просував прокремлівські погляди у своїх проповідях та в особистих бесідах із членами релігійної спільноти.

Затримання настоятеля УПЦ МП. Фото: СБУ

Співробітники СБУ знайшли та затримали його після того, як він намагався ухилитися від правосуддя, ховаючись за різними адресами у кількох українських областях. Експертизи, проведені СБУ, підтвердили, що його дії були спрямовані на підривну інформаційну діяльність на користь Росії.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заарештувала в Києві агента ФСБ, який займався шпигунством проти Третьої штурмової бригади й планував отримати роботу на підприємстві оборонної промисловості. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, в Україні судили російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення.