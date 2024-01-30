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Восхвалял Захарченко, Гиви и Моторолу — настоятель храма УПЦ МП получил тюремный срок

30 января 2024 13:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Восхвалял Захарченко, Гиви и Моторолу — настоятель храма УПЦ МП получил тюремный срок
Люди в храме УПЦ МП. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Настоятель церкви УПЦ (МП) в Винницкой области был осужден к тюремному заключению за прославление террористов Захарченко, Гиви и Моторолы. Он получил двухлетний срок, учитывая его активное сотрудничество с расследованием.

Об этом сообщает СБУ.

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Деятельность настоятеля церкви на пользу агрессора

Сообщается, что священник опубликовал на своем канале в Telegram посты, в которых называл военную агрессию России против Украины "гражданской войной" и хвалил упомянутых террористов.

Кроме того, он репостил материалы пресс-службы Русской Православной Церкви, где они оправдывали оккупацию украинских территорий и восхваляли российских захватчиков.

Настоятель также распространял свои комментарии, направленные на дискредитацию украинских военных и оскорбление верующих различных конфессий. Для скрытия своих преступлений он использовал фальшивый псевдоним в социальных сетях. Помимо этого, служитель церкви продвигал прокремлевские взгляды в своих проповедях и в личных беседах с членами религиозного сообщества.

УПЦ МП
Задержание настоятеля УПЦ МП. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ нашли и задержали его после того, как он пытался уклониться от правосудия, скрываясь по разным адресам в нескольких украинских областях. Экспертизы, проведенные СБУ, подтвердили, что его действия были направлены на подрывную информационную деятельность в интересах России.

Напомним, что Служба безопасности Украины арестовала в Киеве агента ФСБ, который занимался шпионажем против Третьей штурмовой бригады и планировал получить работу на предприятии оборонной промышленности. Ему грозит пожизненное заключение.

Кроме того, в Украине судили российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. За работу на врага он получил 12 лет заключения.

СБУ
Тарас Козак
шпионаж
церковь
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УПЦ МП
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арест
Россия

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