В Україні заборонена РПЦ, але не УПЦ МП — у ВР розповіли нюанси релігійного законопроєкту

Жінка ставить свічки в церкві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснив у коментарі РБК-Україна, чому законопроєкт не обмежує діяльність Української православної церкви Московського патріархату, та розповів про важливість його запровадження в Україні.

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Законопроєкт про заборону релігійних організацій РФ

Загалом документ отримав 1 237 правок, з ним комітет відхилив близько 1 000. За словами Потураєва, у другому читанні після розгляду комітету законопроєкт "став більш дієздатним і жорсткішим". Голова комітету зауважив, що проєкт закону став більш ефективним і його реалізація не займе багато часу.

"Це все вичищено, замінено більш дієвими нормами, при цьому ми точно залишилися в коридорі європейських стандартів та свободи совісті, та інших прав людини у цій галузі, і в рамках європейських процедур розгляду таких конфліктних ситуацій", — розповів Потураєв.

Коли ВР ухвалить релігійний законопроєкт

Потураєв вважає, що із релігійним документом можуть бути певні проблеми, зокрема з терміном його ухвалення, оскільки на голосування також очікує законопроєкт про мобілізацію. Голова комітету підкреслив, що обидва закони є важливими для нацбезпеки України.

"Я сподіваюся, що задля цього все Рада знайде в собі компроміс і консенсус, і якщо це станеться, тоді я думаю, що кінець березня — початок квітня цілком реалістично розглянути законопроєкт", — вказав Потураєв.

Головна мета нового законопроєкту

Посадовець наголошує, що заборона діяльності УПЦ МП в Україні — це не головна мета законопроєкту. Потураєв стверджує, що світ має зрозуміти, що Україна не ухвалює закон про якусь одну церкву, а документ, який дозволяє боротися з пропагандою РФ.

"Ми ухвалили закон, який дозволяє нам зрештою, на третьому році, повномасштабного вторгнення та на одинадцятому році війни ефективно боротися з ворожою пропагандою, яка поширюється через релігійні організації", — наголосив чиновник.

За його словами, УПЦ МП — це основний канал поширення дезінформації, однак не варто виключати й інші джерела, зокрема релігійні організації. Як вказує Потураєв, в Україні жодна релігійна організація не має права мати зв'язки з керуючими центрами в РФ.

"Ось про що цей законопроєкт. Про безумовну заборону служити каналом і рупором ворожої пропаганди. І нам це дуже важливо акцентувати, тому що лобісти УПЦ, розуміючи, яким цілям вона служила і служить досі, саме поширюють дезінформацію щодо цього закону на Заході щодо того, що нібито закон проти конкретної церкви спрямований. Ні, ні, і ще раз ні", — додав голова комітету.

Потураєв зауважив, що законопроєкт містить у собі політичне засудження РПЦ та її заборону в Україні. Однак це не означає, що діє заборона на УПЦ.

Нагадаємо, минуло 5 років з моменту, як Вселенський патріарх Варфоломій підписав канонічний документ, який повернув столичну митрополію в юрисдикцію Константинопольської церкви внаслідок скасування указу 1686 року про анексію Київської митрополії Московським патріархатом. Про те, як українська церква почала виходити з-під впливу РПЦ, — у матеріалі Новини.LIVE.

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