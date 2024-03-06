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Называл бойцов Азова "нацистами" — СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ (МП)

6 марта 2024 13:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Называл бойцов Азова "нацистами" — СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ (МП)
СБУ ведет расследование. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священнику Черкасской епархии УПЦ (МП). Он оправдывал агрессию РФ, распространял кремлевские нарративы, и называл бойцов полка “Азов” нацистами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 6 марта.

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На Facebook-странице клирика были найдены посты, в которых он восхвалял российских захватчиков и отвергал обвинения в их военных преступлениях против Украины. 

Он также распространял прокремлевские нарративы, целью которых было дискредитация украинских защитников. 

"В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" "нацистами". Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов", — сообщили в СБУ.

Обыск у подозреваемого

В ходе обыска по месту жительства священника были найдены запрещенная символика и мобильный телефон, использовавшийся для распространения антиукраинской пропаганды.

Экспертизы подтвердили преступные действия обвиняемого, в связи с чем ведется обсуждение вопроса о выборе меры пресечения.

Сейчас продолжается расследование для выяснения всех деталей преступления. За свои действия обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ объявила подозрение клирику УПЦ (МП). Священник организовывал акции протеста в Киево-Печерской лавре.

Ранее настоятель церкви УПЦ (МП) в Винницкой области был осужден к тюремному заключению за прославление террористов Захарченко, Гиви и Моторолы. Он получил двухлетний срок, учитывая его активное сотрудничество с расследованием.

СБУ
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УПЦ МП
война в Украине
Россия

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