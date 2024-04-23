Заява Байдена про канібалів у Папуа-Новій Гвінеї — розгорівся міжнародний скандал

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що його дядька могли "з'їсти канібали" в Папуа-Нової Гвінеї. Через це розгорівся скандал, адже в країні висловили обурення через "навішування ярликів канібалів".

Про це повідомляє Reuters.

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Після заяви Байдена, що його дядька Амброуза Фіннегана з'їли канібали Папуа-Нової Гвінеї, керівництво країни висловило обурення. У відповідь прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марате заявив, що його народ не заслуговує ярлика канібалів.

Водночас премʼєр закликав США прибрати залишки Другої світової війни, щоб правду про зниклих безвісти військових змогли встановити. Мовляв, Папуа-Нова Гвінея та Соломонові острови залишаються заваленими людськими останками часів війни, уламками літаків та кораблів, а також залишками бомб, які все ще вбивають людей.

Що передувало

Під час відвідування військового меморіалу у Скрентоні Байден поділився історією про свого дядька, 2-го лейтенанта Амброуза Фіннегана. Він припустив, що лейтенант Фіннеган міг стати жертвою канібалів після того, як його літак був збитий над Папуа-Новою Гвінеєю в часи Другої світової війни.

За його словами, Фіннеган літав на одномоторних літаках у розвідувальних місіях і зник у районі, де, за його словами, мешкали канібали.

Проте офіційні військові записи суперечать цій версії, вказуючи на те, що літак A-20 Havoc, на якому летів Фіннеган, зазнав аварії через відмову двигуна над Тихим океаном у 1944 році, і лейтенант не вижив.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що члени команди Джо Байдена у приватних розмовах називають Дональда Трампа "свинею Гітлера". Прізвисько виникло після вечері, яку Трамп влаштував із прихильником переваги білої раси Ніком Фуентесом і антисемітським репером Каньє Вестом у своєму будинку в Мар-а-Лаго в 2022 році.

Додамо, 22 квітня Байден та Президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили виділення фінансової допомоги для України.