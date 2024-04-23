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Заявление Байдена о каннибалах в Папуа-Новой Гвинее — разгорелся международный скандал

23 апреля 2024 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Заявление Байдена о каннибалах в Папуа-Новой Гвинее — разгорелся международный скандал
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Craig Hudson
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно президент США Джо Байден заявил, что его дядю могли "съесть каннибалы" в Папуа-Новой Гвинее. Из-за этого разгорелся скандал, ведь в стране выразили возмущение из-за "навешивания ярлыков каннибалов".

Об этом сообщает Reuters.

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После заявления Байдена, что его дядя Амброуза Финнегана съели каннибалы Папуа-Новой Гвинеи, руководство страны выразило негодование. В ответ премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марате заявил, что его народ не заслуживает ярлыка каннибалов.

В то же время премьер призвал США убрать остатки Второй мировой войны, чтобы правду о пропавших без вести военных смогли установить. Мол, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновые острова остаются заваленными человеческими останками времен войны, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб, которые все еще убивают людей.

Что предшествовало

Во время посещения военного мемориала в Скрентоне Байден поделился историей о своем дяде, 2-м лейтенанте Амброузе Финнегане. Он предположил, что лейтенант Финнеган мог стать жертвой каннибалов после того, как его самолет был сбит над Папуа-Новой Гвинеей во время Второй мировой войны.

По его словам, Финнеган летал на одномоторных самолетах в разведывательных миссиях и пропал в районе, где, по его словам, жили каннибалы.

Однако официальные военные записи противоречат этой версии, указывая на то, что самолет A-20 Havoc, на котором летел Финнеган, потерпел крушение из-за отказа двигателя над Тихим океаном в 1944 году, и лейтенант не выжил.

Напомним, недавно стало известно, что члены команды Джо Байдена в приватных разговорах называют Дональда Трампа "свиньей Гитлера". Прозвище возникло после ужина, который Трамп устроил со сторонником превосходства белой расы Ником Фуэнтесом и антисемитским рэпером Канье Вестом в своем доме в Мар-а-Лаго в 2022 году.

Добавим, 22 апреля Байден и Президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили выделение финансовой помощи для Украины.

Джо Байден
скандал
самолет
авария
Новая Гвинея

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