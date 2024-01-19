Загроза для демократії — Комісія з журналістської етики відреагувала на переслідування медійників

Журналіст зі значком "Преса" та блокнотом і мікрофоном у руках. Фото: Shutterstock.com

Комісія з журналістської етики заявила про обурення ситуаціями з переслідуванням та тиском на українських журналістів-розслідувачів. Там наголосили, що вважають це "небезпечною загрозою для демократії і майбутнього країни".

Про це йдеться на сайті Комісії з журналістської етики.

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Заява Комісія з журналістської етики щодо тиску на журналістів-розслідувачів

"Прослуховування, прихована зйомка, непрохані візити за адресою проживання, цькування в соціальних мережах, звинувачення у нібито порушенні законодавства — усе це ми розцінюємо як залякування журналістів-розслідувачів та їхніх команд. Останні атаки на Юрія Ніколова і Дениса Бігуса виглядають як заздалегідь сплановані кампанії з дискредитації медійників в очах суспільства. Метою таких атак є знищення репутації відомих журналістів і провокування недовіри до журналістських розслідувань в Україні", — йдеться в заяві.

Заява щодо кампанії тиску й залякування журналістів-розслідувачів Юрія Ніколова та Дениса Бігуса. Фото: Комісія з журналістської етики

Комісія наголошує, що втручання у приватне життя журналістів може вилитися в розкриття конфіденційних джерел, що може становити загрозу для джерел та надалі ускладнить пошук інформації для всіх медійників.

Розслідувальна журналістика в Україні грає важливу роль в умовах воєнного стану, обмежених можливостей суспільства контролювати дії влади та закритих реєстрів.

"Комісія з журналістської етики вважає неприпустимим, аби на тлі погроз і тиску журналісти вдавалися до самоцензури й відмовлялися від гострих тем. Тільки притягнення винних до реальної відповідальності зможе зупинити ганебну кампанію із залякування журналістів та знецінення їхньої роботи", — зазначено на сайті.

Комісія підкреслює, що Президент України є гарантом збереження конституційних прав громадян і закликає його захистити демократію та свободу слова.

"Ми закликаємо правоохоронні органи, зокрема Службу безпеки України, Офіс Генерального прокурора, Національну поліцію України — всебічно й незаангажовано розслідувати зазначені випадки тиску. З огляду на серйозні загрози демократії та парламентаризму в Україні, закликаємо парламент до незалежного нагляду за розслідуванням атак проти журналістів. Такі злочини не повинні залишитися безкарними", — наголошують в Комісії.

Що відомо про переслідування українських журналістів

Нагадаємо, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що в його оселю ломилися невідомі. За його словами, вони намагалися залякати.

Також ми писали, що СБУ проводить розслідування щодо нелегального аудіо- та відеозапису співробітників проєкту Bihus.Info. У зв'язку із цим було розпочато кримінальну справу щодо неправомірного отримання, поширення або використання спецзасобів для збору інформації.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній тиск на українських журналістів. За його словами, будь-який тиск на журналістів неприпустимий.