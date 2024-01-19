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Угроза демократии — Комиссия по журналистской этике отреагировала на преследование медийщиков

19 января 2024 01:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза демократии — Комиссия по журналистской этике отреагировала на преследование медийщиков
Журналист со значком "Пресса" и Блокнот и микрофон в руках. Фото: Shutterstock.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Комиссия по журналистской этике заявила об возмущении ситуациями с преследованием и давлением на украинских журналистов-расследователей. Там подчеркнули, что считают это "опасной угрозой демократии и будущему страны".

Об этом говорится на сайте Комиссии по журналистской этике.

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Заявление Комиссии по журналистской этике о давлении на журналистов-расследователей

"Прослушивание, скрытая съемка, незваные визиты по адресу проживания, травля в социальных сетях, обвинение в якобы нарушении законодательства — все это мы расцениваем как запугивание журналистов-расследователей и их команд. Последние атаки на Юрия Николова и Дениса Бигуса выглядят как заранее спланированные дискредитации медийщиков в глазах общества. Целью таких атак является уничтожение репутации известных журналистов и провоцирование недоверия к журналистским расследованиям в Украине", — говорится в заявлении.

Заявление о кампании давления и запугивания журналистов-расследователей Юрия Николова и Дениса Бигуса
Заявление по поводу кампании давления и запугивания журналистов-расследователей Юрия Николова и Дениса Бигуса. Фото: Комиссия по журналистской этике

Комиссия отмечает, что вмешательство в частную жизнь журналистов может вылиться в раскрытие конфиденциальных источников, что может представлять угрозу источникам и в дальнейшем усложнит поиск информации для всех медийщиков.

Расследовательная журналистика в Украине играет немаловажную роль в условиях военного положения, ограниченных возможностей общества контролировать действия власти и закрытых реестров.

"Комиссия по журналистской этике считает недопустимой, чтобы на фоне угроз и давления журналисты прибегали к самоцензуре и отказывались от острых тем. Только привлечение виновных к реальной ответственности сможет остановить позорную кампанию по запугиванию журналистов и обесцениванию их работы", — отмечено на сайте.

Комиссия подчеркивает, что Президент является гарантом соблюдения конституционных прав граждан и призывает его защитить демократию и свободу слова.

"Мы призываем правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, Национальную полицию Украины — всесторонне и незаангажированно расследовать указанные случаи давления. Учитывая серьезные угрозы демократии и парламентаризма в Украине, призываем парламент к независимому надзору за расследованием атак против журналистов. Такие преступления не должны остаться безнаказанными", — подчеркивают в Комиссии.

Что известно о преследовании украинских журналистов

Напомним, что журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что в его дом ломились неизвестные. По его словам, они пытались запугать.

Также мы писали, что СБУ проводит расследование нелегальной аудио- и видеозаписи сотрудников проекта Bihus.Info. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по неправомерному получению, распространению или использованию спецсредств для сбора информации.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавнее давление на украинских журналистов. По его словам, любое давление на журналистов недопустимо.

закон
журналисты
Украина
расследование
преследование

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