Підсумки Давосу та неприпустимість тиску на журналістів — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні він провів Ставку Верховного головнокомандувача, підбив підсумки візиту в Давос та звернув увагу на нещодавню ситуацію з журналістами Bihus.info.
Деталі голова держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні.
Вечірнє звернення Володимира Зеленського
Засідання Ставки, за словами голови держави, було пов'язано до обговорення питань протидії диверсійним групам, укріплення кордону та цьогорічних стратегічних дій України. Також наради проведено з міністром оборони України Рустемом Умєровим, та головою СБУ Василем Малюком.
"Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання — зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", — заявив він.
Підбив Зеленський й підсумки візиту в Давос. Ключове питання української делегації, як заявив він, залучення в оборонний сектор України більше бізнесових, технологічних можливостей.
"Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України — те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі", — резюмує голова держави.
Окремо він прокоментував нещодавній тиск на українських журналістів.
"Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", — сказав Володимир Зеленський.
Також він традиційно відзначив роботу українських лікарів та рятувальників. А також висловив співчуття загиблим внаслідок авіаудару по Куп'янському районі Харківщини.
Нагадаємо, що раніше в СБУ розпочали розслідування щодо нелегального аудіо- та відеозапису співробітників проєкту Bihus.Info. У зв'язку із цим було розпочато кримінальну справу щодо неправомірного отримання, поширення або використання спецзасобів для збору інформації.
Водночас Медіарух, який об′єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство відреагувати на це.
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