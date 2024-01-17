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Підсумки Давосу та неприпустимість тиску на журналістів — вечірнє звернення Зеленського

17 січня 2024 23:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Підсумки Давосу та неприпустимість тиску на журналістів — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні він провів Ставку Верховного головнокомандувача, підбив підсумки візиту в Давос та звернув увагу на нещодавню ситуацію з журналістами Bihus.info.

Деталі голова держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні

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Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Засідання Ставки, за словами голови держави, було пов'язано до обговорення питань протидії диверсійним групам, укріплення кордону та цьогорічних стратегічних дій України. Також наради проведено з міністром оборони України Рустемом Умєровим, та головою СБУ Василем Малюком. 

"Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання — зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", — заявив він.

Підбив Зеленський й підсумки візиту в Давос. Ключове питання української делегації, як заявив він, залучення в оборонний сектор України більше бізнесових, технологічних можливостей. 

"Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України — те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі", — резюмує голова держави.

Окремо він прокоментував нещодавній тиск на українських журналістів.

"Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", — сказав Володимир Зеленський.

Також він традиційно відзначив роботу українських лікарів та рятувальників. А також висловив співчуття загиблим внаслідок авіаудару по Куп'янському районі Харківщини.

Нагадаємо, що раніше в СБУ розпочали розслідування щодо нелегального аудіо- та відеозапису співробітників проєкту Bihus.Info. У зв'язку із цим було розпочато кримінальну справу щодо неправомірного отримання, поширення або використання спецзасобів для збору інформації.

Водночас Медіарух, який об′єднує журналістів та експертів-медійників, повідомив про системний тиск на незалежних журналістів та розслідувачів. Він назвав це злочином та закликав Президента України Володимира Зеленського, а також правоохоронців та громадянське суспільство відреагувати на це.

Володимир Зеленський
СБУ
журналісти
Україна
Давос
Ставка верховного головнокомандувача

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