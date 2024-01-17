Итоги Давоса и недопустимость давления на журналистов — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Сегодня он провел Ставку Верховного главнокомандующего, подытожил визит в Давос и обратил внимание на недавнюю ситуацию с журналистами Bihus.info.

Детали глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.

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Заседание Ставки, по словам главы государства, было связано с обсуждением вопросов противодействия диверсионным группам, укрепления границы и стратегических действий Украины в этом году. Также совещания проведены с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главой СБУ Василием Малюком.

"Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу. И эта фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться более сильными", — заявил он.

Подвел Зеленский и итоги визита в Давос. Ключевой вопрос украинской делегации, как заявил он, вовлечен в оборонный сектор Украины больше бизнесовых, технологических возможностей.

"Очень важно, что мы представляем не только потребности, потребности Украины и наших воинов, всего общества, но и при всех сложностях войны представляем и возможности Украины — то, что мы делаем, то, что можем делать, то, чем мы можем укреплять общее безопасность в Европе", — резюмирует глава государства.

Отдельно он прокомментировал недавнее давление на журналистов.

"Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", — сказал Владимир Зеленский.

Также он традиционно отметил работу украинских врачей и спасателей. А также выразил соболезнования погибшим в результате авиаудара по Купянскому району Харьковской области.

Напомним, что ранее в СБУ начали расследование по нелегальной аудио- и видеозаписи сотрудников проекта Bihus.Info. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по неправомерному получению, распространению или использованию спецсредств для сбора информации.

В то же время Медиарух, объединяющий журналистов и экспертов-медийщиков, сообщил о системном давлении на независимых журналистов и расследователей. Он назвал это преступлением и призвал Президента Украины Владимира Зеленского, а также правоохранителей и гражданское общество отреагировать на это.