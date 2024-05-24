За Насірова внесли заставу в 55 мільйонів — ексголова фіскальної служби вийшов із СІЗО

Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров. Фото: УНІАН

Колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з СІЗО після того, як за нього було сплачено заставу у розмірі 55 мільйонів гривень. Він провів у слідчому ізоляторі півтора року.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду у п’ятницю, 24 травня.

Читайте також:

Роман Насіров, якого звинувачують у корупції, повинен не покидати межі Києва до 7 липня без отримання відповідного дозволу суду, уникати контактів з особами, визначеними судом, та носити електронний браслет.

Що відомо про справу Насірова

Насірова підозрюють у взятті хабаря розміром у 722 мільйони гривень від мультимільйонера Олега Бахматюка за компенсацію податків його компаніям. У жовтні 2022 року екскерівника Державної фіскальної служби було арештовано з можливістю виплати застави у розмірі 523 мільйони гривень. З того часу Вищий антикорупційний суд неодноразово зменшував суму застави.

Варто згадати, що НАБУ затримало Насірова 2 березня 2017 року, після чого він був відсторонений від займаної посади. Його також обвинувачували у зловживанні службовими повноваженнями та у службовому підробленні. Згідно з матеріалами слідства, у 2015-2016 роках Насіров, виконуючи вказівки народного депутата Олександра Онищенка, надавав незаконні розпорядження керівникам місцевих податкових органів про неправомірне розтермінування податкових боргів компаніям, афільованим з Онищенком.

Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Він повинен заплатити 12 млн грн застави.

Нагадаємо, міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, якого підозрюють в оборудках із землею, звільнили з-під варти. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.