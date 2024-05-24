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За Насірова внесли заставу в 55 мільйонів — ексголова фіскальної служби вийшов із СІЗО

24 травня 2024 17:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
За Насірова внесли заставу в 55 мільйонів — ексголова фіскальної служби вийшов із СІЗО
Екскерівник Державної фіскальної служби Роман Насіров. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров вийшов з СІЗО після того, як за нього було сплачено заставу у розмірі 55 мільйонів гривень. Він провів у слідчому ізоляторі півтора року.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду у п’ятницю, 24 травня.

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Роман Насіров, якого звинувачують у корупції, повинен не покидати межі Києва до 7 липня без отримання відповідного дозволу суду, уникати контактів з особами, визначеними судом, та носити електронний браслет.

Що відомо про справу Насірова

Насірова підозрюють у взятті хабаря розміром у 722 мільйони гривень від мультимільйонера Олега Бахматюка за компенсацію податків його компаніям. У жовтні 2022 року екскерівника Державної фіскальної служби було арештовано з можливістю виплати застави у розмірі 523 мільйони гривень. З того часу Вищий антикорупційний суд неодноразово зменшував суму застави.

Варто згадати, що НАБУ затримало Насірова 2 березня 2017 року, після чого він був відсторонений від займаної посади. Його також обвинувачували у зловживанні службовими повноваженнями та у службовому підробленні. Згідно з матеріалами слідства, у 2015-2016 роках Насіров, виконуючи вказівки народного депутата Олександра Онищенка, надавав незаконні розпорядження керівникам місцевих податкових органів про неправомірне розтермінування податкових боргів компаніям, афільованим з Онищенком.

Раніше ми писали, що вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Він повинен заплатити 12 млн грн застави.

Нагадаємо, міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського, якого підозрюють в оборудках із землею, звільнили з-під варти. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.

НАБУ
Роман Насиров
СІЗО
застава
ВАКС

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