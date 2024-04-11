Ексголова фіскальної служби облаштував собі камеру в СІЗО з Інтернетом
Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров зробив ремонт у своїй камері у СІЗО. Відомо, що він також провів собі Інтернет.
Про це повідомляє видання Українські Новини у четвер, 11 квітня.
Що змінив Насіров у своїй камері
За інформацією від джерел в правоохоронних органах, Насіров замінив у камері підлогу та зробив ремонт.
"В камері він поміняв підлогу, зробив євроремонт, провів Інтернет", — повідомив інформатор.
Насіров обладнав свою камеру великим плазмовим телевізором. Повідомляється, що він перебуває у камері разом з ще однією особою. Також відомо, що Насіров не використовує платну камеру.
Чому Насіров перебуває у СІЗО
За результатами слідства НАБУ та САП, колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров разом зі своїм радником протягом 2015-2016 років отримали хабар у розмірі 5,5 мільйонів доларів США та 21 мільйон євро від підприємця Олега Бахматюка. У відповідь на це компанії Бахматюка мали отримати відшкодування ПДВ, що перевищує 3,2 мільярда гривень.
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