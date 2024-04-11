Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Экс-глава фискальной службы обустроил себе камеру в СИЗО с Интернетом arrow

Экс-глава фискальной службы обустроил себе камеру в СИЗО с Интернетом

11 апреля 2024 18:37
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Экс-глава фискальной службы обустроил себе камеру в СИЗО с Интернетом
VIP-камера в Киевском СИЗО. Фото: Денис Малюска
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сделал ремонт в своей камере в СИЗО. Известно, что он тоже провел себе Интернет.

Об этом сообщает издание Українські Новини в четверг, 11 апреля.

Читайте также:

Что сменил Насиров в своей камере

По информации источников в правоохранительных органах, Насиров заменил в камере пол и выполнил ремонт.

"В камере он поменял пол, сделал евроремонт, провел Интернет", – сообщил информатор.

Насиров оборудовал свою камеру большим плазменным телевизором. Сообщается, что он находится в камере вместе с еще одним человеком. Также известно, что Насиров не использует платную камеру.

Почему Насиров находится в СИЗО

По результатам следствия НАБУ и САП, бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров вместе со своим советником, в течение 2015-2016 получили взятку в размере 5,5 миллиона долларов США и 21 миллион евро от предпринимателя Олега Бахматюка. В ответ на это компании Бахматюка должны были получить возмещение НДС, превышающее 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, что глава Минюста предлагает мобилизовывать осужденных за ДТП и коррупционеров.

Ранее мы писали, что Минюст договаривается с Европой о возвращении сбежавших коррупционеров.

ремонт
Роман Насиров
тюрьма
Минюст
СИЗО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб