Экс-глава фискальной службы обустроил себе камеру в СИЗО с Интернетом

VIP-камера в Киевском СИЗО. Фото: Денис Малюска

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сделал ремонт в своей камере в СИЗО. Известно, что он тоже провел себе Интернет.

Об этом сообщает издание Українські Новини в четверг, 11 апреля.

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Что сменил Насиров в своей камере

По информации источников в правоохранительных органах, Насиров заменил в камере пол и выполнил ремонт.

"В камере он поменял пол, сделал евроремонт, провел Интернет", – сообщил информатор.

Насиров оборудовал свою камеру большим плазменным телевизором. Сообщается, что он находится в камере вместе с еще одним человеком. Также известно, что Насиров не использует платную камеру.

Почему Насиров находится в СИЗО

По результатам следствия НАБУ и САП, бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров вместе со своим советником, в течение 2015-2016 получили взятку в размере 5,5 миллиона долларов США и 21 миллион евро от предпринимателя Олега Бахматюка. В ответ на это компании Бахматюка должны были получить возмещение НДС, превышающее 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, что глава Минюста предлагает мобилизовывать осужденных за ДТП и коррупционеров.

Ранее мы писали, что Минюст договаривается с Европой о возвращении сбежавших коррупционеров.