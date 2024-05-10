ВАКС обрав запобіжний захід нардепу, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Нардеп Андрій Клочко. Фото: sluga-narodu.com

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Він повинен заплатити 12 млн грн застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook у п'ятницю, 10 травня.

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Запобіжний захід нардепу

У п'ятницю, 10 травня, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до Клочка. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Схема незаконного збагачення депутата. Фото: САП

На нардепа покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

"Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного — до 10.07.2024", — йдеться у повідомленні.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, Андрій Клочко, родина якого за два роки, не маючи відповідних доходів, купила майно на 20 млн гривень, отримує щомісячну компенсацію по 20 тисяч гривень на оренду житла.

Згодом Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в незаконному збагаченні нардепу Андрію Клочку. Він був фігурантом розслідування Bihus.Info, після якого було відкрито кримінальне провадження.