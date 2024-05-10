ВАКС избрал меру пресечения нардепу, которого подозревают в незаконном обогащении

Нардеп Андрей Клочко. Фото: sluga-narodu.com

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении. Он должен заплатить 12 млн грн залога.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook в пятницу, 10 мая.

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Мера пресечения нардепу

В пятницу, 10 мая, следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к Клочко. Его подозревают в незаконном обогащении на более 11 млн грн.

Схема нелегального обогащения депутата. Фото: САП

На нардепа возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;

не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого — до 10.07.2024", — говорится в сообщении.

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, Андрей Клочко, семья которого за два года, не имея соответствующих доходов, купила имущество на 20 млн гривен, получает ежемесячную компенсацию по 20 тысяч гривен на аренду жилья.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в незаконном обогащении нардепу Андрею Клочко. Он был фигурантом расследования Bihus.Info, после которого было открыто уголовное производство.