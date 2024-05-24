За Насирова внесли залог в 55 миллионов — экс-глава фискальной службы вышел из СИЗО

Экс-руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров. Фото: УНИАН

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров вышел из СИЗО после того, как за него был оплачен залог в размере 55 миллионов гривен. Он провел в следственном изоляторе полтора года.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в пятницу, 24 мая.

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Роман Насиров, которого обвиняют в коррупции, должен не покидать пределы Киева до 7 июля без получения соответствующего разрешения суда, избегать контактов с лицами, определенными судом, и носить электронный браслет.

Что известно о деле Насирова

Насирова подозревают во взятии взятки в размере 722 миллионов гривен от мультимиллионера Олега Бахматюка за компенсацию налогов его компаниям. В октябре 2022 года экс-руководитель Государственной фискальной службы был арестован с возможностью выплаты залога в размере 523 миллиона гривен. С этого времени Высший антикоррупционный суд неоднократно уменьшал сумму залога.

Следует упомянуть, что НАБУ задержало Насирова 2 марта 2017 года, после чего он был отстранен от занимаемой должности. Его также обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями и в служебном подлоге. Согласно материалам следствия, в 2015-2016 годах Насиров, следуя указаниям народного депутата Александра Онищенко, предоставлял незаконные распоряжения руководителям местных налоговых органов о неправомерной рассрочке налоговых долгов компаниям, аффилированным с Онищенко.

Ранее мы писали, что высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении. Он должен заплатить 12 миллионов гривен залога.

Напомним, министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого подозревают в оборудках с землей, освободили из-под стражи. За него был внесен залог в размере 75,7 миллионов гривен.