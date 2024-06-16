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За яких умов долучатимуть РФ до переговорів — відповідь Зеленського на Саміті миру

16 червня 2024 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Саміт миру — Зеленський повідомив, коли РФ залучатимуть до переговорів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український лідер Володимир Зеленський під час Саміту миру відповів, за яких умов долучатимуть Росію до переговорного процесу. За його словами, Москва не готова до справедливого миру.

Про це український лідер сказав під час пресконференції на Саміті миру у неділю, 16 червня.

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Глава держави зазначив, що мир потрібен всім, крім Росії, яка не готова до нього.

"Зривати зусилля щодо справедливого миру — це помилка Росії, яка для нас корисна", — наголосив Зеленський.

За його словами, нещодавньою заявою російський диктатор Володимир Путін показав усьому світові, що його бажання закінчити війну — помножене на нуль. Зеленський каже, що про це говорили всі країни за лаштунками.

Український лідер наголосив, що помилки ворога інколи можуть бути успішними для інших.

Нагадаємо, Зеленський назвав єдину можливість існування країни. За його словами, це закінчення війни.

Також на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.

Україна
Володимир Зеленський
росія
Саміт Миру у Швейцарії
війна
президент
переговори

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