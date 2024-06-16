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При каких условиях будут привлекать РФ к переговорам — ответ Зеленского на Саммите мира

16 июня 2024 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Саммит мира — Зеленский сообщил, когда РФ будут привлекать к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский лидер Владимир Зеленский во время Саммита мира ответил, при каких условиях будут привлекать Россию в переговорный процесс. По его словам, Москва не готова к справедливому миру.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции на Саммите мира в воскресенье, 16 июня.

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Глава государства отметил, что мир нужен всем, кроме России, которая не готова к нему.

"Срывать усилия по справедливому миру — это ошибка России, которая для нас полезна", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, недавним заявлением российский диктатор Владимир Путин показал всему миру, что его желание закончить войну — умножено на ноль. Зеленский говорит, что об этом говорили все страны за кулисами.

Украинский лидер подчеркнул, что ошибки врага иногда могут быть успешными для других.

Напомним, Зеленский назвал единственную возможность существования страны. По его словам, это окончание войны.

Также на полях Глобального саммита мира в Швейцарии Зеленский провел встречу с президентом республики Кот-д'Ивуаром Алассаном Уаттарой. В частности, они обсудили продовольственную безопасность мира.

Украина
Владимир Зеленский
россия
Саммит Мира в Швейцарии
война
президент
переговоры

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