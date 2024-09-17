В Амурській області РФ розбився вертоліт Robinson R66

Вертоліт Robinson R66, який розбився в Росії. Фото: Wikimedia Commons

В Росії вчора, 16 вересня, у Амурській області зник з радарів вертоліт Robinson R66. На борту вертольоту перебувало три людини — пілот та два пасажири.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вертоліт Robinson R66 міг впасти у болотистій місцевості

Про зникнення з радарів вертольота в російських ЗМІ повідомили сьогодні вранці, 17 вересня. Відомо, що попереднє ймовірне місце падіння вертольота Robinson R66 в Амурській області — тайга у селі Золота Гора.

За 35 кілометрів від цього населеного пункту на вертольоті спрацював аварійний маяк — сталося це 16 вересня о 21:00 за місцевим часом. За попередніми даними на борту перебував пілот та двоє пасажирів.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Зниклі пасажири працювали в ТОВ "Хэргу". Підприємство є лідером з видобування дорогоцінних металів в області. Борт Robinson R66 належав саме цій компанії. Вертоліт у той день здійснював обліт території золотовидобувної ділянки в Зейському окрузі.

Повідомлення росЗМІ про падіння в місцевості. Фото: скриншот

Відомо, що зараз на пошук вертольота вилетів Мі-8Т. Також долучені всюдиходи та машини, а також 20 осіб. Ймовірно, він впав на болотистій непрохідній місцевості у тайзі.