В Московській області впав літак Ан-2

Літак Ан-2. Фото: росЗМІ

У понеділок, 9 вересня, в Московській області Росії сталася авіакатастрофа неподалік аеродрому "Ватуліно". В результаті падіння літака Ан-2 загинули всі, хто був на борту.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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За наданою інформацією, інцидент трапився під час тестового польоту після капітального ремонту повітряного судна. На борту перебували пілот та його помічник. Ан-2 використовувався місцевим клубом парашутистів, а попередньою причиною трагедії вважаються технічні несправності двигуна.

Російські ЗМІ повідомляють, що цього дня літак виконав три польоти. Перші два пройшли без проблем, але під час третього польоту стався збій у роботі двигуна. За словами очевидців, літак почав різко втрачати висоту і впав у кукурудзяне поле поблизу села Ватуліно.

Першим на місце події прибув місцевий мешканець, який займається парашутними стрибками. Він спробував врятувати пілотів, відтягнувши їх від уламків літака. Однак, за його словами, обидва члени екіпажу вже не подавали ознак життя через важкі травми голови.