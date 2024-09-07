Під Москвою спалахнув паркінг — є загиблі

Рятувальники дістають людей із паркінгу в Росії. Фото: росЗМІ

Неподалік Москви 7 вересня спалахнув паркінг. Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Причиною загоряння міг стати вибух газового балона в одній із машин під час ремонту.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У суботу, 7 вересня, під Москвою у місті Одінцово сталася масштабна пожежа на паркінгу поблизу новобудов у Лісовому містечку.

За повідомленнями російських ЗМІ, очевидці побачили потужний стовп диму, який здійнявся, за їхніми словами, після загоряння автомобіля. Вогонь швидко поширився на сусідні будівлі. Пізніше стало відомо, що загорівся паркінг.

Дим, який здійнявся внаслідок пожежі на паркінгу. Фото: росЗМІ

Внаслідок пожежі загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Тіло одного загиблого знайшли між другим і третім рівнями парковки, а інше – на другому рівні. Пошкоджено близько 20 автомобілей.

За попередньою версією, причиною пожежі міг стати газовий балон однієї із машин, який вибухнув у машині під час ремонту. За словами очевидців, один із постраждалих чоловіків ремонтував свою машину. Він зачепив балон і все загорілося. Зараз він у реанімації у важкому стані.

Наразі загоряння вже було локалізовано на площі 713 квадратних метрів.