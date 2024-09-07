В Воронежской области беспилотными атаковали склад боеприпасов

В Воронежской области взорвался склад боеприпасов из-за атаки БпЛА — эвакуировали людей
7 сентября 2024 08:08
Пожар на складе боеприпасов в России. Фото: скриншот
В Воронежской области России из-за атаки дрона взорвался склад боеприпасов. Местные власти провели эвакуацию жителей одного из близлежащих сел.
В России в результате атаки БпЛА взорвался склад боеприпасов
Утром 7 сентября в Воронежской области России произошел взрыв на складе боеприпасов. Сообщается, что взрыв был вызван атакой беспилотника.
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По информации местных источников, событие произошло в Острогском районе. Во время падения дрона на территории склада возник пожар, который распространился на боеприпасы, что привело к их детонации.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет. Однако было принято решение эвакуировать жителей одного из близлежащого населенного пункта.
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