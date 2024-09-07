В Воронежской области беспилотными атаковали склад боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов в России. Фото: скриншот

В Воронежской области России из-за атаки дрона взорвался склад боеприпасов. Местные власти провели эвакуацию жителей одного из близлежащих сел.

В России в результате атаки БпЛА взорвался склад боеприпасов

Утром 7 сентября в Воронежской области России произошел взрыв на складе боеприпасов. Сообщается, что взрыв был вызван атакой беспилотника.

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По информации местных источников, событие произошло в Острогском районе. Во время падения дрона на территории склада возник пожар, который распространился на боеприпасы, что привело к их детонации.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет. Однако было принято решение эвакуировать жителей одного из близлежащого населенного пункта.