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У Воронезькій області вибухнув склад боєприпасів через атаку БпЛА — евакуювали людей

7 вересня 2024 08:08
Валерія Барановська - редактор
У Воронезькій області безпілотними атакували склад боєприпасів
Пожежа на складі боєприпасів у Росії. Фото: скриншот
Валерія Барановська - редактор

У Воронезькій області Росії через атаку дрона вибухнув склад боєприпасів. Місцева влада провела евакуацію жителів одного з прилеглих сіл.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Росії внаслідок атаки БпЛА вибухнув склад боєприпасів

Вранці 7 вересня у Воронезькій області Росії стався вибух на складі боєприпасів. Повідомляється, що вибух був спричинений атакою безпілотника.

За інформацією місцевих джерел, подія сталася в Острогозькому районі. Під час падіння дрона на території складу виникла пожежа, яка поширилася на боєприпаси, що спричинило їхню детонацію.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що постраждалих немає. Однак було прийнято рішення евакуювати жителів одного з прилеглих сіл.

Атака на склад боєприпасів у Росії
Допис Гусєва. Фото: скриншот

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09:09 Франція отримає гроші із заморожених активів РФ на закупівлю озброєння для України

09:05 Ребров пояснив, чому ніяк не міг замінити Довбика у збірній

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08:15 Дніпропетровська ОВА оновила дані про постраждалих у Павлограді

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