У Воронезькій області безпілотними атакували склад боєприпасів

Пожежа на складі боєприпасів у Росії. Фото: скриншот

У Воронезькій області Росії через атаку дрона вибухнув склад боєприпасів. Місцева влада провела евакуацію жителів одного з прилеглих сіл.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вранці 7 вересня у Воронезькій області Росії стався вибух на складі боєприпасів. Повідомляється, що вибух був спричинений атакою безпілотника.

За інформацією місцевих джерел, подія сталася в Острогозькому районі. Під час падіння дрона на території складу виникла пожежа, яка поширилася на боєприпаси, що спричинило їхню детонацію.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що постраждалих немає. Однак було прийнято рішення евакуювати жителів одного з прилеглих сіл.