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В Подмосковье вспыхнул паркинг - повреждены десятки авто и есть погибшие

7 сентября 2024 14:23
Валерия Барановская - редактор
Под Москвой вспыхнул паркинг - есть погибшие.
Спасатели достают людей из парковки в России. Фото: росСМИ
Валерия Барановская - редактор

В Подмосковье 7 сентября вспыхнул паркинг. В результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали. Причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одной из машин при ремонте.

Об этом сообщают РосСМИ.

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В субботу, 7 сентября, В Подмосковье в городе Одинцово произошел масштабный пожар на паркинге вблизи новостроек в Лесном городке.

По сообщениям российских СМИ, очевидцы увидели мощный столб дыма, который поднялся, по их словам, после возгорания автомобиля. Огонь быстро распространился на соседние здания. Позже стало известно, что загорелся паркинг.

В Подмосковье вспыхнул паркинг - повреждены десятки авто и есть погибшие - фото 1
Дым, поднявшийся в результате пожара на паркинге. Фото: росСМИ

В результате пожара погибли два человека, еще двое пострадали. Тело одного погибшего нашли между вторым и третьим уровнями парковки, а другого — на втором уровне. Повреждены около 20 автомобилей.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать газовый баллон одной из машин, который взорвался в машине во время ремонта. По словам очевидцев, один из пострадавших мужчин ремонтировал свою машину. Он задел баллон и все загорелось. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии. 

В настоящее время возгорание уже было локализовано на площади 713 квадратных метров.

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