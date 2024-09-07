На временно оккупированных территориях Донбасса из кранов вместо воды течет грязь

Люди в очереди за водой. Иллюстративное фото: BBC

Во временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с водоснабжением стала критической. В связи с нехваткой воды в кранах жителей течет грязная вода.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 7 сентября.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с водоснабжением достигла критического уровня.

"Из-за увеличения дефицита воды в рядах кафиров соответственно ухудшилась ситуация с водой для гражданских до критического. Она просто отсутствует в сети", — говорится в сообщении.

Вода, текущая из кранов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Фото: Центр национального сопротивления

Сообщается, что россияне пытались исправить ситуацию. И сейчас из кранов местных течет вода, но максимально загрязненная.

В целом на временно оккупированных территориях Украины наблюдается катастрофическая ситуация с водообеспечением. Причиной стали действия россиян, в частности подрыв Каховской ГЭС, что привело к исчезновению воды в системах водоснабжения.