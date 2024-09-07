На временно оккупированных территориях Донбасса из кранов вместо воды течет грязь

Ситуация с водоснабжением в Донецкой области критическая — жители остались без чистой воды
Во временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с водоснабжением стала критической. В связи с нехваткой воды в кранах жителей течет грязная вода.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 7 сентября.
На временно оккупированных территориях Донбасса из кранов вместо воды течет "болото"
На временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с водоснабжением достигла критического уровня.
"Из-за увеличения дефицита воды в рядах кафиров соответственно ухудшилась ситуация с водой для гражданских до критического. Она просто отсутствует в сети", — говорится в сообщении.
Сообщается, что россияне пытались исправить ситуацию. И сейчас из кранов местных течет вода, но максимально загрязненная.
В целом на временно оккупированных территориях Украины наблюдается катастрофическая ситуация с водообеспечением. Причиной стали действия россиян, в частности подрыв Каховской ГЭС, что привело к исчезновению воды в системах водоснабжения.
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