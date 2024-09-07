На тимчасово окупованих територіях Донеччини з кранів замість води тече бруд

Люди в черзі за водою. Ілюстративне фото: BBC

На тимчасово окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням стала критичною. У зв'язку із браком води у кранах мешканців тече брудна вода.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у суботу, 7 вересня.

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На тимчасово окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням досягла критичного рівня.

"Через збільшення дефіциту води в рядах окупантів, відповідно погіршилася ситуація з водою для цивільних до критичного. Вона просто відсутня у мережі", — йдеться у повідомленні.

Вода, яка тече із кранів на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Фото: Центр національного спротиву

Повідомляється, що росіяни намагалися виправити ситуацію. І наразі із кранів місцевих тече вода, але максимально забруднена.

Загалом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається катастрофічна ситуація з водозабезпеченням. Причиною стали дії росіян, зокрема підрив Каховської ГЕС, що призвело до зникнення води у системах водопостачання.