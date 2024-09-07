На тимчасово окупованих територіях Донеччини з кранів замість води тече бруд

Ситуація із водопостачанням на Донеччині критична — жителі залишились без чистої води
На тимчасово окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням стала критичною. У зв'язку із браком води у кранах мешканців тече брудна вода.
Про це повідомляє Центр національного спротиву у суботу, 7 вересня.
На тимчасово окупованих територіях Донеччини із кранів замість води тече "болото"
На тимчасово окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням досягла критичного рівня.
"Через збільшення дефіциту води в рядах окупантів, відповідно погіршилася ситуація з водою для цивільних до критичного. Вона просто відсутня у мережі", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що росіяни намагалися виправити ситуацію. І наразі із кранів місцевих тече вода, але максимально забруднена.
Загалом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається катастрофічна ситуація з водозабезпеченням. Причиною стали дії росіян, зокрема підрив Каховської ГЕС, що призвело до зникнення води у системах водопостачання.
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