В Московской области упал самолет Ан-2

Самолет Ан-2. Фото: росСМИ

В понедельник, 9 сентября, в Московской области России произошла авиакатастрофа у аэродрома "Ватулино". В результате падения самолета Ан-2 погибли все находившиеся на борту.

Об этом сообщили российские СМИ.

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По предоставленной информации, инцидент произошел во время тестового полета после капитального ремонта воздушного судна. На борту находились пилот и его помощник. Ан-2 использовался местным клубом парашютистов, а предварительной причиной трагедии считаются технические неисправности двигателя.

Российские СМИ сообщают, что в этот день самолет выполнил три полета. Первые два прошли без проблем, но во время третьего полета произошел сбой в работе двигателя. По словам очевидцев, самолет начал резко терять высоту и упал в кукурузное поле у села Ватулино.

Первым на место происшествия прибыл местный житель, занимающийся парашютными прыжками. Он попытался спасти пилотов, оттащив их от обломков самолета. Однако по его словам, оба члена экипажа уже не подавали признаков жизни из-за тяжелых травм головы.