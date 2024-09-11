У російському Ноябрську школярі за гроші підпалили вертоліт Мі-8

Вертоліт Мі-8, який підпалили у Росії. Фото: росЗМІ

У місті Ноябрськ, Росія, двоє підлітків спалили вертоліт Мі-8 на території місцевого аеропорту, вцілів лише хвіст. Школярі отримали завдання підпалити гвинтокрил за грошову винагороду в розмірі 5 мільйонів рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У російському місті Ноябрськ у ніч проти 11 вересня двоє школярів, виконуючи завдання за грошову винагороду, спалили вертоліт Мі-8 у місцевому аеропорті.

Повідомляється, що хлопці 13 і 14 років проникли на територію летовища через дірку в огорожі, після чого облили вертоліт запальною рідиною та підпалили цигаркою. Вибух стався тоді, коли один із хлопців закурив другу цигарку і після цього встромив її в рідину.

У результаті підлітки отримали опіки обличчя та були госпіталізовані. Гелікоптер згорів майже повністю, від нього залишився тільки хвіст.

Згодом хлопці розповіли, що їм нібито запропонували п'ять мільйонів рублів за підпал вертольота.

"Примітно, що батько одного з них бере участь у війні проти України",— пишуть росЗМІ.