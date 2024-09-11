В российском Ноябрьске школьники за деньги подожгли вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, подожженный в России. Фото: росСМИ

В городе Ноябрьск, Россия, двое подростков сожгли вертолет Ми-8 на территории местного аэропорта, уцелел только хвост. Школьники получили задачу поджечь вертолет за денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.

Об этом сообщают РосСМИ.

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В России школьники сожгли вертолет Ми-8

В российском городе Ноябрьск в ночь на 11 сентября двое школьников, выполняя задания за денежное вознаграждение, сожгли вертолет Ми-8 в местном аэропорту.

Сообщается, что ребята 13 и 14 лет проникли на территорию аэродрома через дыру в ограждении, после чего облили вертолет зажигательной жидкостью и подожгли сигаретой. Взрыв произошел тогда, когда один из ребят закурил вторую сигарету и после этого вонзил ее в жидкость.

В результате подростки получили ожоги лица и были госпитализированы. Вертолет сгорел почти полностью, от него остался только хвост.

Впоследствии парни рассказали, что им якобы предложили пять миллионов рублей за поджог вертолета.

"Примечательно, что отец одного из них участвует в войне против Украины", — пишут росСМИ.