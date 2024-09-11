Канадский телеканал TVO через который профинансировали фильм Россияне на войне отказался от показа

Кадр из российского фильма. Фото: АР

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario) отказалась от показа спонсируемой им картины Анастасии Трофимовой "Россияне на войне". Ранее из-за фильма, который "отбеливает" репутацию оккупантов, разгорелся скандал.

Об этом говорится в официальном сообщении TVO.

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"Мы прислушались к Украинско-Канадскому сообществу и его продуманной и искренней позиции. Совет директоров TVO решил отнестись с уважением к полученным отзывам, поэтому TVO не будет в дальнейшем поддерживать или транслировать ленту "Россияне на войне", — говорится в сообщении.

Кроме того, там заявили, что TVO также пересмотрит процессы, по которым этот фильм получил финансирование, а их бренд "был подвешен".

Скандал из-за фильма "Россияне на войне"

Накануне генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко осудил организаторов Международного кинофестиваля в Торонто за то, что на нем был представлен документальный фильм режиссера Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Он сказал, что Анастасия Трофимова умышленно "ложно изображает" реалии войны России против Украины.

"Демонстрация российских солдат как лишь "пешек", а вторжение России в Украину как "подлую игру" добавляет правдоподобия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают тяжесть и страдания, вызванные военными действиями России. Существуют тысячи задокументированных случаев изнасилования, пыток, убийств и дегуманизации украинцев российскими военными. Тем, кто присоединяется к российской армии, предлагают большую денежную компенсацию или снятие судимости, и они принимают это решение, полностью осознавая свои действия в Украине", — заявил дипломат.