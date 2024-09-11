Канадський телеканал TVO через який профінансували стрічку Росіяни на війні відмовився від показу

Кадр з російського фільму. Фото: АР

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario) відмовилась від показу спонсорованої ним стрічки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Раніше через фільм, який "відбілює" репутацію окупантів, розгорівся скандал.

Про це йдеться в офіційному повідомленні TVO.

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"Ми дослухались до Українсько-Канадської спільноти та її продуманої й щирої позиції. Рада директорів TVO вирішила поставитись із повагою до відгуків, які отримала, тож TVO не буде надалі підтримувати чи транслювати стрічку "Росіяни на війні", — йдеться у повідомленні.

Крім того, там заявили, що TVO також перегляне процеси, через які цей фільм отримав фінансування, а їхній бренд "був підважений".

Скандал через фільм "Росіяни на війні"

Напередодні генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко засудив організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто за те, що на ньому було презентовано документальний фільм режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Він сказав, що Анастасія Трофімова навмисне "неправдиво зображає" реалії війни Росії проти України.

"Демонстрація російських солдатів як лише "пішаків", а вторгнення Росії до України як "підлу гру" додає правдоподібності російським пропагандистським наративам, які применшують тяжкість і страждання, спричинені воєнними діями Росії. Існують тисячі задокументованих випадків зґвалтування, тортур, вбивств і дегуманізації українців російськими військовими. Тим, хто приєднується до російської армії, пропонують велику грошову компенсацію або зняття судимості, і вони приймають це рішення, повністю усвідомлюючи свої дії в Україні", — заявив дипломат.